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Тюменцы вырежут из бумаги самую большую в мире снежинку

Общество, 18:46 20 ноября 2019

Министерства культуры РФ | Фото: Министерства культуры РФ

Стразу три мировых рекорда предлагают установить тюменцам 7 декабря. Самую большую бумажную снежинку - 10 метров в диаметре - планируют вырезать и поднять на высоту третьего этажа ТРЦ "Па-На-Ма".

Кроме размера, на рекорд претендует самое большое количество людей, совместно вырезающих большую снежинку. Еще один рекорд, в установлении которого может поучаствовать каждый горожанин - самое большое число бумажных снежинок, созданных в один день в одном месте, сообщают организаторы.

"Сейчас готовится специальный лист обработанной противопожарным составом бумаги с трафаретом для вырезания. Принять участие в установке рекорда сможет каждый желающий в ТРЦ "Па-На-Ма" 7 декабря с 12 часов. Все участники получат безопасные канцелярские принадлежности, а за процессом проследят организаторы. Рекорды будут внесены в реестр Международного агентства регистрации рекордов INTERRECORD",- рассказала координатор проекта Мария Шлеина.

Николай Ступников

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# рекорд , снежинки , ТРЦ

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