Дед Мороз из Великого Устюга рассказал юным тюменцам о своем зоосаде и письмах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

О праздновании дня рождения, своем зоосаде, возрасте и письмах, которые получает, рассказал юным тюменцам Дед Мороз из Великого Устюга, который прибыл в областную столицу с командой телеканала НТВ 20 ноября.

Визит в Тюмень начался с пресс-конференции, на которой школьники, юные журналисты и блогеры смогли задать волшебнику свои вопросы. Встречу с тюменцами главный Дед Мороз страны начал с воспоминаний об областной столице. "Первый русский город в Сибири мною любим. Я с удовольствием гуляю по вашей огромной красивейшей набережной. Здесь я не в первый раз, просто дух захватывает, красота!", — сказал он.

Вспомнил сказочный волшебник и о добрых делах, совершенных в Тюмени в 2018 году. "В прошлом году мы были в семье Батыевых, три замечательных девчонки провели чудесную экскурсию по вашему славному городу. Мы побывали в психоневрологическом интернате, где ребятам с серьезными особенностями развития нам показали мюзикл "Садко". Более добрых, чутких, дружных и вежливых ребят, я признаюсь, давно не встречал. Были в семье Уляшевых, в которой подрастают четверо ребятишек. Всем и каждому я передаю большой привет!", — вспомнил Дед Мороз.

Затем собравшиеся в Мраморном зале ДК "Нефтяник" смогли задать вопросы долгожданному гостю. Первый касался празднования дня рождения. "Многие из вас знают, на протяжении последних лет именно 18 ноября. Дата выбрана не случайно. По наблюдениям моих друзей-метеорологов, именно 18 ноября в Великом Устюге зима вступает в свои законные права", — сказал волшебник.

По его словам, в 2019 году его день рождения отмечали несколько дней подряд. Так, 16 ноября зоосад Деда Мороза - филиал Московского зоопарка — отметил десятилетие. "Там содержатся четыреста животных ста видов, более 50 видов птиц. С удовольствием малыши и взрослые знакомятся с этими обитателями леса и маленькими домашними зверюшками. Сказочные гости приехали ко мне 17 ноября. Были Снегурочка, терем которой находится в Костроме, Тол Бабай из Удмуртии, много сказочных героев, которые дарили подарки. В этом году отмечали не только в этот день. А 18 ноября мои помощники устроили настоящее 3D-шоу. Каждый участник стал частью этого действа. Портал в сказку открылся. Все это можно увидеть во всемирной паутине", — поведал Дед Мороз.

На вопрос о возрасте волшебник ответил, что не помнит. "Но историки говорят, что "Тебе столько лет, сколько существует белый свет. Так и отвечай. Ну, можешь сказать, лет сто. Плюс-минус", — добавил он.

Также дети поинтересовались, дарили ли подарки самому Деду Морозу. По его словам, он получает подарки каждый день. "И на день рождения получал, и каждый день в поездках. На праздниках в городах обязательно кто-то да подарит добрый подарок — поделка, рисунок. Часто домашней выпечкой балуют, тортами и пирогами. У меня в тереме отдельная комната посвящена елочкам, которые преподносят в дар. Елочка из погон, которую мне подарило управление МВД России по Вологодской области, — один из необычных подарков", — поделился он.

Не обошлось без подарков и в этот раз. Один из присутствовавших в Мраморном зале детей решил преподнести Деду Морозу свой рисунок, на котором изображены пальмы и море. "В вашем Великом Устюге холодно, и я решил оставить тепло в этом рисунке", — сказал ребенок.

Девочка поинтересовалась, чем занимается сказочный гость в свободное время. "Свободного времени как такового нет. Огромное количество писем. Каждый день – по мешку. За прошлый год пришло больше 230 тысяч 607 штук. Подарки нужно готовить — это два. Встречать гостей — три. Ну, конечно, когда минутка свободная выдается, я люблю прогуляться по лесу. Если летом, то отправляюсь по грибы и ягоды", — ответил волшебник.

Как отметил Дед Мороз, письма ему приходят как от детей, так и от взрослых. Дети просят скатерть-самобранку для мамы, студенты пишут про новую нервную систему. "Загадывали и ковер-самолет, и волшебную палочку. С волшебной палочкой сложно, поскольку только самым добрым деткам она достается в руки. Каждое третье письмо от взрослых. Мужчины просят карьеру, игрушки, но другие — машинка уже не на пульте управления, а что-то посложнее. Девушки пишут про женихов. Много добрых писем, размышлений о добре и зле, просят мира. Это очень меня радует. Приятно, насколько мудрые мысли выражают не только взрослые, но и дети. Когда ребенок в письме просит что-то не для себя, а для мамы, папы, бабушки, дедушки или для соседского малыша. Думает не про себя. Это важно, что такие дети становятся волшебниками для других. Он видит цель помогать. Самое главное, они видят, кому нужна помощь и не остаются равнодушными", — заключил Дед Мороз из Великого Устюга.

Главный Дед Мороз страны позвал всех 21 ноября на Городскую площадь перед зданием администрации Тюмени (ул. Первомайская, 20). В 16 часов здесь начнется праздник, на котором волшебник поздравит всех с наступающим Новым годом.

Тюмень стала шестой точкой на карте проекта "Путешествие Деда Мороза с НТВ". В первый день пребывания в областной столице волшебник встретится с семьями, в которых подрастают нуждающиеся в помощи дети, а также побывает в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями "Родник", школе-детском саду №82 и школе №77 для слабослыщащих и глухих детей.

Отметим, за 52 дня Дед Мороз со своими помощниками побывает в 28 городах. Команда уже посетила Красноярск, Томск, Кемерово, Барнаул, Новосибирск. Впервые в маршрут включили Ставрополь и города Подмосковья.

За последние три года Дед Мороз и команда телеканала НТВ преодолели более 40 тыс. километров. Подарили 325 тонн подарков, посетили 260 социальных учреждений, 220 многодетных и малообеспеченных семей. Любой желающий может следить за путешествием волшебника на телеканале НТВ в программе "Утро. Самое лучшее", которую транслируют в 7 часов 40 минут по будням.

В 2019 году "Путешествие Деда Мороза с НТВ" и благотворительный фонд "Ты супер!" дали старт совместной акции #ядедмороз. Принять участие в ней, стать добрым волшебником может любой желающий.

Инна Пахомова