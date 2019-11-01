Тоболяки смогут пройти перепись населения на Госуслугах

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Всероссийская перепись населения пройдет в Тобольске с применением новейших цифровых технологий с 1 по 31 октября 2020 года, сообщает городская администрация.

О подготовке к переписи населения говорили на заседании рабочей группы в администрации города. Основным нововведением является возможность для населения заполнить переписные листы на себя и членов своей семьи самостоятельно на Едином портале государственных и муниципальных услуг при наличии учетной записи.

Пройти интернет-перепись также будет возможно в многофункциональных центрах предоставления услуг "Мои документы", где будут обеспечены специализированные рабочие места. Параллельно с интернет-переписью начнется опрос населения переписчиками. Они обойдут все помещения, где могут проживать люди.

Все переписчики будут оснащены планшетными компьютерами с электронными и бумажными листами, будут иметь специальную экипировку и удостоверение, действительное при предъявлении паспорта.

Кроме того, любой желающий сможет переписаться на специально организованных стационарных участках.