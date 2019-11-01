  • 21 ноября 201921.11.2019четверг
  • USD64,0213
    EUR70,8524
  • В Тюмени -13..-15 С 3 м/с ветер западный

Условный пожар потушили в центре национальных культур Ялуторовска

Общество, 16:56 21 ноября 2019

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Возгорание декораций и деревянного пола сцены стало легендой в ходе пожарно-тактических учений, которые прошли в Центре национальных культур Ялуторовска, сообщает МЧС Тюменской области.

Работники центра включили пожарную сигнализацию и речевое оповещение о пожаре, а затем начали эвакуацию людей и вызвали помощь, позвонив на номер 112.

Через несколько минут подразделения пожарно-спасательной части прибыли на место. Получив доклад о месте возгорания, начальник дежурного караула распорядился начать полное боевое развертывание, поиск и эвакуацию из здания пострадавших.

﻿

Все работники были эвакуированы, а условный пожар успешно ликвидирован.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области , учения , Ялуторовск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:02 21.11.2019Газификацию региона доведут до 98 процентов, заверил глава Тюменской области
17:51 21.11.201922 ноября - события дня
17:40 21.11.2019Перемещения белых медведей на Ямале отслеживают ученые
17:29 21.11.2019Изменения в медосвидетельствовании водителей улучшат ситуацию на дорогах, считают эксперты