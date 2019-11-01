Условный пожар потушили в центре национальных культур Ялуторовска

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Возгорание декораций и деревянного пола сцены стало легендой в ходе пожарно-тактических учений, которые прошли в Центре национальных культур Ялуторовска, сообщает МЧС Тюменской области.

Работники центра включили пожарную сигнализацию и речевое оповещение о пожаре, а затем начали эвакуацию людей и вызвали помощь, позвонив на номер 112.

Через несколько минут подразделения пожарно-спасательной части прибыли на место. Получив доклад о месте возгорания, начальник дежурного караула распорядился начать полное боевое развертывание, поиск и эвакуацию из здания пострадавших.

Все работники были эвакуированы, а условный пожар успешно ликвидирован.