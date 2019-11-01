Жителей Тюменского района обеспечат питьевой водой благодаря концессионному соглашению

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Концессионное соглашение, заключенное между правительством Тюменской области, администрацией Тюменского района и компанией "Тюмень Водоканал", позволит обеспечить качественной питьевой водой жителей сел и деревень Тюменского района.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в ежегодном послании областной думе.

"Заключено концессионное соглашение с компанией "Тюмень Водоканал". Это почти 4,5 миллиарда рублей вложений, пять лет - на модернизацию сетей, 49 лет гарантированного качества услуг. 11 тысяч жителей поселков и деревень Тюменского района получат воду более высокого качества, 22 тысячи смогут присоединить свои домовладения к централизованной системе водоснабжения, 10 тысячам станет доступна услуга централизованного водоотведения. При этом влияние на тариф для потребителей минимальным", - подчеркнул губернатор.

Согласно трехстороннему концессионному соглашению предполагается подключение ряда населенных пунктов района к системе централизованного водоснабжения и водоотведения Тюмени. С 2020 по 2024 годы качественной водой в необходимом количестве через централизованную сеть планируется обеспечить поселки Андреевский, Боровский, Новотуринский, Московский, села Горьковка, Кулаково, Луговое, Яр, Ембаево, Каскара, Мальково, деревни Тураева, Субботина, Ошкукова, Паренкина, Дербыши, Дударева, Патрушева, Ожогина, Гусево и Падерина.

Около 60 населенных пунктов улучшат условия по отводу сточных вод. Кроме того, в 11 муниципалитетах - Андреевском, Боровском, Каменском, Кулаковском, Ембаевском, Каскаринском, Мальковском, Московском, Переваловском, Онохинском и Червишевском - предусмотрено строительство магистральных сетей и канализационных коллекторов. Пункты приема сточных вод будут расположены равноудаленно от населенных пунктов, в том числе и других муниципальных образований, чтобы не было большого транспортного плеча.

Александр Моор в своем послании подчеркнул важность своевременного информирования граждан о предстоящих работах.

"Все это было сделано, согласовано и спланировано еще до того, как граждане начали задавать вопросы. Просто до них не донесли своевременно алгоритм действий, этапы работы, обоснование сроков, не объяснили, почему проблема не может быть решена одномоментно. А это все можно было делать не в авральном режиме, а своевременно увидеть болевую точку – и провести спокойные, открытые обсуждения и консультации. Опять же с участием коллективного разума", - добавил губернатор.

Любовь Голышева