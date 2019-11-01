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Семинар о развитии туристического бизнеса пройдет в Тюмени

Экономика, 16:35 22 ноября 2019

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Диферсификацию бизнеса в области туризма обсудят на тренинге в Тюмени 25 ноября, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Экспертом выступит руководитель коммерческих проектов компании АО "Деловая среда" Александр Яковлев. На занятии будут подробно разобраны темы улучшения привлекательности туристических услуг благодаря их разнообразию, оценки текущего и дальнейшего положения фирмы и стратегии диверсификации.

Тренинг начнется в парке "ЛетоЛето" (ул. Щербакова 87/1) в конференц-зале "Июнь/Июль" в 10 часов. Подробности по телефону 8-982-932-10-19. Участие бесплатное, регистрация на сайте.

Тренинг пройдет в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

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# нацпроект Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы , туристические услуги

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