  • 24 ноября 201924.11.2019воскресенье
  • USD63,7101
    EUR70,5207
  • В Тюмени -5..-7 С 4 м/с ветер северный

"Рубин" одержал две победы подряд над красноярским "Соколом"

Спорт, 11:03 24 ноября 2019

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский "Рубин" провел второй матч в Красноярске в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги с местным "Соколом" 2 ноября. Встреча завершилась со счетом 2:1, сообщает пресс-служба тюменской команды.

В первом матче 22 ноября подопечные Михаила Звягина также одержали уверенную победу и одолели "Сокол" со счетом 5:2.

Из поездки по городам Восточной Сибири тюменца привезут домой восемь баллов, добившись четырех побед. Это - максимальный результат от возможного.

Победа на берегах Енисея позволила "Рубину" первым из тридцати четырех клубов ВХЛ преодолеть отметку в пятьдесят очков. Теперь в активе лидера чемпионата 51 балл.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ВХЛ , Красноярск , ХК "Рубин"

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:03 24.11.2019 Тюменские лыжники отправятся на первый этап Кубка мира
14:13 24.11.2019Аромашевский район - в тройке лидеров ГТО
12:48 24.11.2019Аромашевцы вернулись с медалями областной спартакиады
11:03 24.11.2019"Рубин" одержал две победы подряд над красноярским "Соколом"