"Рубин" одержал две победы подряд над красноярским "Соколом"

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский "Рубин" провел второй матч в Красноярске в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги с местным "Соколом" 2 ноября. Встреча завершилась со счетом 2:1, сообщает пресс-служба тюменской команды.

В первом матче 22 ноября подопечные Михаила Звягина также одержали уверенную победу и одолели "Сокол" со счетом 5:2.

Из поездки по городам Восточной Сибири тюменца привезут домой восемь баллов, добившись четырех побед. Это - максимальный результат от возможного.

Победа на берегах Енисея позволила "Рубину" первым из тридцати четырех клубов ВХЛ преодолеть отметку в пятьдесят очков. Теперь в активе лидера чемпионата 51 балл.