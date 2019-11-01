Золотую и три серебряные медали завоевали тюменские участники национального чемпионата "Абилимпикс"

| Фото: центр занятости населения Тюмени и Тюменского района | Фото: центр занятости населения Тюмени и Тюменского района

Первое место в компетенции "Медицинский и социальный уход" заняла представительница Тюменской области Раиса Суслова на V Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" в Москве 20-22 ноября.

Серебряными призерами соревнований стали Сергей Андрейчиков в компетенции "Сборка-разборка электронного оборудования", Екатерина Уколова, "Психология", Вероника Баранова, "Медицинский и лабораторный анализ", сообщает департамента труда и занятости населения Тюменской области.

Золотому призеру Раисе Сусловой пришлось побороться за право выйти в финал в отборочном этапе, который состоялся 18-19 ноября в Москве.

В финале чемпионата Тюменскую область представляли 16 участников. Региональная сборная участвовала в категориях "Студенты" и "Специалисты".

"Мы все победители и огромные молодцы, мы лучшие среди лучших. Мы выложились в полную силу и достойно представили Тюменскую область на чемпионате", - сказала серебряный призер "Абилимпикс" Екатерина Уколова.

Напомним, что V Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" собрал в Москве более 1 тыс. 800 участников из 85 регионов России.

Соревнования прошли по 62 основным и 31 презентационным категориям.