Золотую и три серебряные медали завоевали тюменские участники национального чемпионата "Абилимпикс"
Первое место в компетенции "Медицинский и социальный уход" заняла представительница Тюменской области Раиса Суслова на V Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" в Москве 20-22 ноября.
Серебряными призерами соревнований стали Сергей Андрейчиков в компетенции "Сборка-разборка электронного оборудования", Екатерина Уколова, "Психология", Вероника Баранова, "Медицинский и лабораторный анализ", сообщает департамента труда и занятости населения Тюменской области.
Золотому призеру Раисе Сусловой пришлось побороться за право выйти в финал в отборочном этапе, который состоялся 18-19 ноября в Москве.
В финале чемпионата Тюменскую область представляли 16 участников. Региональная сборная участвовала в категориях "Студенты" и "Специалисты".
"Мы все победители и огромные молодцы, мы лучшие среди лучших. Мы выложились в полную силу и достойно представили Тюменскую область на чемпионате", - сказала серебряный призер "Абилимпикс" Екатерина Уколова.
Напомним, что V Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" собрал в Москве более 1 тыс. 800 участников из 85 регионов России.
Соревнования прошли по 62 основным и 31 презентационным категориям.