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Центр Тюмени украсят к Новому году до 20 декабря

Общество, 14:02 25 ноября 2019

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Новогоднее оформление в Центральном административном округе Тюмени должны завершить к 20 декабря. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила главный специалист управления по организационной работе управы ЦАО Светлана Ситова.

"Округ уже начали оформлять. Некоторые конструкции выставлены и подключены. Часть работ осуществляется до 1 декабря. Округ будет полностью оформлен к празднику до 20 декабря", — рассказала она.

Световые конструкции "Подарки" и "Новогодний сюрприз" установлены в районе ДК "Нефтяник" и в сквере Исторический.

У правительства Тюменской области появятся новые световые фигуры Рыбы-кита и Конька-горбунка. Отметим, основана на известной сказке Петра Ершова и тематика ледового городка, который украсит Цветной бульвар к празднику.

21 декабря на площади 400-летия Тюмени откроют главную елку. Как добавила начальник отдела по организации и проведению общегородских мероприятий центра культуры и творчества "Тюмень" Олеся Семенова, гостей и жителей областной столицы ждет традиционное вечернее мероприятие с дискотекой и фейерверком. С 28 декабря по 8 января возле символа Нового года будет ежедневно проводиться сказочная игровая программа. Здесь разместят резиденцию Деда Мороза, в которой сказочный волшебник будет принимать юных горожан.

Также у главной елки выставят фигуры Деда Мороза и Снегурочки из стеклопластика. Здесь же, на площади 400-летия Тюмени, появится объемная световая селфи-зона "Дворец" высотой в семь метров, в которой горожане смогут сделать эффектный снимок на память.

Инна Пахомова

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# елка , Новый год , оформление , праздник

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