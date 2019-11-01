Тюменских первокурсников посвятили в студенты

| Фото: Студенческий совет Тюменской области | Фото: Студенческий совет Тюменской области

Более 500 первокурсников из Тюмени, Тобольска, Голышманово из пяти вузов и 21 ссузов региона приняли участие в областном посвящении в студенты. Они поучаствовали в розыгрыше призов, посетили образовательные лекции, прошли квест и прочитали клятву первокурсника, сообщает Студенческий совет Тюменской области.

Образовательную лекцию провела тюменский блогер Светлана Захарова, она рассказала о ведении личных страниц в социальных сетях. Об управлении эмоциями студентам рассказала арт-директор всероссийских молодежных образовательных проектов Дарья Липовецкая.

| Фото: Студенческий совет Тюменской области | Фото: Студенческий совет Тюменской области

Также первокурсники прошли квест-игру, в ходе которой познакомились с деятельностью студенческих объединений и молодежных пространств региона и выполнили задания на логику, креативное мышление и умение работать в команде.

| Фото: Студенческий совет Тюменской области | Фото: Студенческий совет Тюменской области

"Во многих вузах и сузах уже прошли посвящения, но масштабного регионального события, которое бы объединило всех студентов области еще не было. Областное посвящение стало ключевым мероприятием года для всех ребят. На мероприятии они смогли познакомиться друг с другом, узнать о различных региональных студенческих и молодежных организациях и стать настоящими студентами", - рассказала председатель Студсовета области Екатерина Козеева.