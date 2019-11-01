Рентабельность муниципальных предприятий обсудили в тюменской гордуме

Архивное фото. duma.tyumen-city.ru Архивное фото. duma.tyumen-city.ru

Экономическую эффективность муниципальных унитарных предприятий Тюмени и акционерных обществ, в которых есть доля администрации города, обсудили на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Тюменской городской думы.

Об этом и о перечислении в бюджет города Тюмени части прибыли и дивидендов по итогам 2018 года депутатам рассказала руководитель департамента имущественных отношений Елена Уляшева.

На 2018 год в Тюмени насчитывалось четыре муниципальных унитарных предприятия: "Тюменские тепловые сети", "Городская управляющая компания", ВКХ "Водоканал" и "Рынок". В прошлом году их прибыль составила более 264,6 млн рублей, расход - 240,7 млн рублей и чистая прибыль около 21,3 млн рублей. При этом одно предприятие получило убыток в 6,4 млн рублей. В связи с тем, что по итогам года предприятия обязаны 25 % от чистой прибыли перечислять в местный бюджет, в казну города поступило 5,3 млн рублей. В 2019 году "Городская управляющая компания", ВКХ "Водоканал" реорганизованы путем объединения в МУП "Горкомсервис". "Новое предприятие перепрофилировано на проведение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в рамках региональной программы капитального ремонта. Нам нужны качественные подрядчики, которые будут эту работу выполнять", - пояснила решение Елена Уляшева.

Кроме того, в 2019 году осуществлена приватизация путем акционирования МУП "Рынок". "Акционирование позволит предприятию увереннее чувствовать себя и конкурировать с теми рынками, которые есть сегодня. Даст больше возможностей для лавирования в рамках хозяйственной деятельности", - сообщила представитель городской администрации.

В Тюмени десять акционерных обществ, часть акций которых принадлежит муниципалитету. К ним относятся газета "Тюменский курьер", "Тюменская ярмарка", гостиница "Колос", ТРИЦ, "Спецавтохозяйство" (в стадии ликвидации), "Комбинат школьного питания", ПАТП, "Тюменская транспортная система", троллейбусное предприятие и "Трасса". За 2018 год общества получили 4,540 млрд рублей, расход составил 4,64 млрд рублей, при этом четыре из них сработали с убытком. Чистая прибыль достигла 34 млн рублей. По итогам года советами директоров и акционерами было принято решение о выплате дивидендов в бюджет города в размере 8,4 млн рублей. "Наши акционерные общества несут не только нагрузку по коммерческой деятельности, у них большой блок социальной нагрузки. Это нужно учитывать", - напомнила депутатам Елена Уляшева.

Еще один источник дохода бюджета Тюмени – сдача в аренду муниципального имущества. Количество таких объектов в собственности города постепенно сокращается за счет выкупа арендаторами и передачи в федеральную и региональную собственность. Так, если на начало 2018 года действовало 152 договора аренды, то в конце этого же года осталось 125, причем 35 из них новые. Подавляющее число арендаторов – субъекты малого и среднего предпринимательства. В последние два года задолженности по аренде нет, по ранее сформировавшимся долгам идет работа в рамках исполнительного производства. "Общая сумма доходов от сдачи нежилых помещений в аренду в 2018 году составила 78,384 млн рублей, из них 72 млн поступило в казну деньгами, и 6,318 - зачет на возмещение затрат, понесенных арендаторами на улучшение муниципального имущества", - сообщила руководитель департамента имущества.

Депутаты призвали профильные департаменты администрации города уделять более пристальное внимание финансово-хозяйственной деятельности муниципальных организаций и акционерных обществ, а также заострили внимание на экономической эффективности использования городского имущества.

Депутат городской думы, член постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Александр Гунбин отметил, что народные избранники работу муниципальных и акционерных предприятий обсуждают регулярно.

"В конце каждого года мы рассматриваем этот вопрос. Из четырех муниципальных предприятий в прошлом году три показали прибыль, одно - убыток. Что касается акционерных обществ, там пять с прибылью и четыре с убытком сработали. Вопрос работы этих предприятий важен для депутатского корпуса, потому что они полностью или частично находятся в собственности города, - сообщил журналистам депутат. - Некоторые предприятия несут важную социальную нагрузку, и их убыток объективен. Например, МУП "Городская управляющая компания" показывает убыток уже который год, но у предприятия на обслуживании находится в основном аварийный жилой фонд, огромный процент неплатежей за коммунальные услуги. Тем не менее, администрация города работает над повышением ее эффективности. В частности, принято решение об объединении МУП ГУК и ВКХ "Водоканал". Будем надеяться, что после перепрофилирования предприятие выйдет на рынок капитального ремонта жилищных помещений и начнет приносить доход".

Александр Гунбин также отметил, что администрация города улучшила работу с арендаторами нежилых помещений в части сбора платежей. В департаменте имущества создана специальная комиссия по взысканию дебиторской задолженности. В связи с этим ужесточился контроль выполнения условий договоров об аренде. Более четко и своевременно принимаются такие меры, как отказ от договора аренды в случае невыполнения условий арендатором, выселение и так далее. "В части сбора арендной платы наблюдается положительная динамика. По большому счету, все те долги, которые за годы накопились по аренде муниципального имущества, уже отработаны и находятся в стадии взыскания по исполнительным производствам судебными приставами. В целом процент внесения платы за аренду существенно повышен по сравнению с предыдущим периодом", - констатировал Александр Гунбин.

Татьяна Тихонова