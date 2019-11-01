В Уватском районе открыли переправу на Иртыше

| Фото: администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

Ледовую переправу на Иртыше в районе с. Уват открыли 25 ноября. Ее грузоподъемность составляет три тонны, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.

Глава муниципалитета Сергей Путмин встретился с представителями дорожной службы, ГИБДД и оценил готовность объекта к использованию в зимний период.

"Переправа обустроена в соответствии с дорожным отраслевым нормативом. Здесь есть спасательные средства: шест, багор, лестница, доски, бревно, веревка. Образовались трещины на льду, но такое будет наблюдаться всю зиму. Лед двигается, вода прибывает либо убывает", – сообщил мастер уватского участка ДРСУ-6 АО "ТОДЭП" Алексей Слинкин.

| Фото: администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

На территории Уватского района имеются три официальные переправы. Две из них – в Увате и Тугалово – обслуживает АО "ТОДЭП". На Тугаловской в 2019 году возникли проблемы с обустройством.

"По оси переправы на реке Иртыш в районе Тугалово стоит полынья. На этой неделе будем принимать решение, каким образом изменить схему переправы. Один из вариантов – провести часть вдоль берега и уже дальше, где есть лед, продолжить намораживание на противоположный берег", – рассказал заместитель директора ДРСУ-6 АО "ТОДЭП" Петр Демидюк.

Напомним, в 2018 году переправу в Увате открыли 27 ноября.