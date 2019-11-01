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Юные инспекторы движения соберутся на слет в тюменском "Острове детства"

Общество, 18:14 25 ноября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

27 команд из всех муниципальных образований региона примут участие в 15 областном слете юных инспекторов движения в детском лагере "Остров детства" 25-27 ноября, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Ребят и взрослых ждут мастер-классы по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП, продвижению в социальных сетях, сценическому и ораторскому искусству. Конкурсная программа включает в себя экзамен по правилам дорожного движения, проведение "минуток безопасности", конкурс селфи, "Светящийся флешмоб" и многое другое.

Ежегодно лучшие юные инспекторы области принимают участие в профильных сменах во Всероссийских детских центрах "Смена", "Орленок" и "Океан", в Межгосударственных слетах ЮИД.

Открытие слета начнется 26 ноября в 10 часов 30 минут в детском лагере "Остров детства" (10 км Салаирского тракта).

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# ГИБДД Тюменской области , слет

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