Тюменские правоохранители нашли сто сорок семь объявленных в розыск людей

| Фото: Министерство внутренних дел РФ ВКонтакте | Фото: Министерство внутренних дел РФ ВКонтакте

147 объявленных в розыск людей нашли тюменские правоохранители за 10 месяцев 2019 года, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как отмечают в надзорном ведомстве, абсолютное большинство пропавших удается найти, в том числе при взаимодействии с общественными организациями и волонтерами, без объявления в розыск в первые 10 суток.

За десять месяцев количество неразысканных без вести пропавших людей на территории области сократилось на 8,7 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.