  • 26 ноября 201926.11.2019вторник
  • USD63,7637
    EUR70,3122
  • В Тюмени -9..-11 С 3 м/с ветер южный

Тюменские правоохранители нашли сто сорок семь объявленных в розыск людей

Общество, 12:52 26 ноября 2019

Министерство внутренних дел РФ ВКонтакте | Фото: Министерство внутренних дел РФ ВКонтакте

147 объявленных в розыск людей нашли тюменские правоохранители за 10 месяцев 2019 года, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как отмечают в надзорном ведомстве, абсолютное большинство пропавших удается найти, в том числе при взаимодействии с общественными организациями и волонтерами, без объявления в розыск в первые 10 суток.

За десять месяцев количество неразысканных без вести пропавших людей на территории области сократилось на 8,7 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# прокуратура , пропавшие без вести

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:58 26.11.2019Тюменский радиоклуб признан лучшим на континенте
13:47 26.11.2019В Тюменской области формируют культуру наставничества
13:36 26.11.2019Тюменская "Стальная гвардия" пройдет в Курганской области
13:25 26.11.2019Пожар на Заводоуковском элеваторе ликвидировали огнеборцы в ходе учения