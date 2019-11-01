Болгария заинтересована в покупке тюменских продуктов

| Фото: Центра поддержки экспорта Тюменской области | Фото: Центра поддержки экспорта Тюменской области

Три компании-производителя: "Слада", хлебокомбинат "АБСОЛЮТ" и "Тюмень Экопродукт" представили тюменский регион на международной выставке Interfood & Drink – 2019 в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". В Софии региональная делегация провела более 30 встреч, сообщает Центр поддержки экспорта Тюменской области.

Целью поездки в Болгарию стал поиск партнеров для экспорта тюменских товаров в страны Юго-Восточной Европы. По итогам деловых встреч планируется дальнейшее общение с компаниями из Болгарии.

"Есть клиенты, которые уже отозвались на наше коммерческое предложение. Ведем с ними диалог", － рассказала региональный менеджер ООО "Слада" Лола Белоусова.

Выставка Interfood & Drink - 2019 входит в число крупнейших событий пищевой промышленности Европы. Участие Тюменской области было организовано региональным Центром поддержки экспорта.