  • 26 ноября 201926.11.2019вторник
  • USD63,7637
    EUR70,3122
  • В Тюмени -9..-11 С 4 м/с ветер южный

Болгария заинтересована в покупке тюменских продуктов

Экономика, 16:21 26 ноября 2019

Центра поддержки экспорта Тюменской области | Фото: Центра поддержки экспорта Тюменской области

Три компании-производителя: "Слада", хлебокомбинат "АБСОЛЮТ" и "Тюмень Экопродукт" представили тюменский регион на международной выставке Interfood & Drink – 2019 в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". В Софии региональная делегация провела более 30 встреч, сообщает Центр поддержки экспорта Тюменской области.

Целью поездки в Болгарию стал поиск партнеров для экспорта тюменских товаров в страны Юго-Восточной Европы. По итогам деловых встреч планируется дальнейшее общение с компаниями из Болгарии.

"Есть клиенты, которые уже отозвались на наше коммерческое предложение. Ведем с ними диалог", － рассказала региональный менеджер ООО "Слада" Лола Белоусова.

Выставка Interfood & Drink - 2019 входит в число крупнейших событий пищевой промышленности Европы. Участие Тюменской области было организовано региональным Центром поддержки экспорта.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Болгария , выставки , национальный проект Международная кооперация и экспорт , центр поддержки экспорта Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:21 26.11.2019Болгария заинтересована в покупке тюменских продуктов
15:26 26.11.2019В Тюмени демонтируют все погреба вдоль ключевых автомагистралей
14:31 26.11.2019Новый способ борьбы с "зарплатным рабством" предложил Центробанк
10:29 26.11.2019Мутко: опыт тюменцев по созданию событийного парка можно масштабировать на другие регионы