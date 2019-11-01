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Названы победители детско-юношеской спартакиады инвалидов

Спорт, 15:37 26 ноября 2019

департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Рекордное количество медалей завоевали юные спортсмены с особенностями здоровья на XIII детско-юношеской спартакиаде инвалидов Тюменской области. Финальные игры и торжественное закрытие мероприятия прошли в Легкоатлетическом манеже, сообщает региональный департамент социального развития.

Более 140 детей и подростков соревновались в пяти дисциплинах: легкой атлетике, дартсе, настольном теннисе, парабадминтоне, бочче.

Кроме медалей и грамот по отдельным спортивным видам, организаторы соревнований предусмотрели и специальные номинации. Специальным призом всероссийского общества инвалидов в номинации "Олимпийская надежда" отмечена Екатерина Аудчинок.

Специальными призами федерации спорта слепых в номинациях "Начало спортивной жизни", "За волю к победе", "За любовь к спорту", "Олимпийская надежда" награждены Аделина Рахимова, Максим Усламин и Мария Шведова.

Также специальной номинацией "За массовость и самое большое количество спортсменов" были отмечены команды Ялуторовска и Тобольска.

Тренер-преподаватель ДЮСШ-2 Тобольска Александр Коваленко привез на соревнования 11 юных тоболяков.

"Я горжусь своими воспитанниками. Но не количеством медалей, которые они принесли команде, а их результатами в спорте и победами над собой. Для меня, как для тренера по лечебной физкультуре, самое главное, чтобы ребенок встал на ноги и пошел, если до этого не мог этого делать", – сказал он.

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# спартакиада инвалидов

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