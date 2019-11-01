Якушкинские чтения вошли в программу областного фестиваля "Декабристские вечера"

организаторов фестиваля "Декабристские вечера" организаторов фестиваля "Декабристские вечера"

Якушкинские чтения решено возобновить и сделать традиционными на областном историко-культурном фестивале "Декабристские вечера" в Ялуторовске. Фестиваль пройдет в 31 раз, с 11 по 14 декабря.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила заведующая музеем Декабристов Ялуторовска Ирина Петелина.

"Якушкинские чтения – это обмен информацией о декабристах, изысканиях в этой сфере. 12 декабря в 10 часов в музее Торговые ряды начнутся наши чтения. Семь докладчиков подтвердили свое желание принять участие в них", - рассказала она.

Организаторы продолжают принимать заявки от докладчиков - сотрудников разных музеев области до 10 декабря.

Основной темой областного фестиваля "Декабристские вечера" в этот раз станет "190 лет со дня пребывания декабристов в Ялуторовске".

"На площади Декабристов открытие фестиваля начнется 11 декабря в 10 часов. Гостям предложат после этого совершить автобусную обзорную экскурсию. В 17 часов - торжественное открытие фестиваля в Доме культуры. Концертная программа "Звезда пленительного счастья" пройдет с участием Тюменского симфонического оркестра и Хоровой капеллы", - говорит специалист по организационно-просветительской работе комитета по культуре и туризму администрации Ялуторовска Елена Гурьянова.

В программе фестиваля значатся исторический бал, шахматный турнир, краеведческий вернисаж, салонный вечер, Пушкинские чтения. В музее им. Муравьёва–Апостола презентуют факсимильное издание Евангелие Достоевского – дар жен декабристов.

"В Детской школе искусств пройдет фестиваль хоровых коллективов. Предусмотрены камерные мероприятия: конкурсы рисунков, стихов, викторины, круглые столы. В гости к нам приезжают потомки декабристов. Охват участников фестиваля "Декабристские вечера" составляет ежегодно более 1 тысячи 300 человек", - отметили в администрации Ялуторовска.

Анжела Лебедева