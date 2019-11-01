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Двое пешеходов пострадали в дорожных авариях в Тюмени

Происшествия, 10:41 27 ноября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Двое пешеходов попали под колеса на дорогах Тюмени 26 ноября, сообщили корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в региональной Госавтоинспекции.

Первая авария произошла на ул. 30 лет Победы, напротив дома № 142. В 18 часов 35 минут автомобиль Hyundai Accent наехал на женщину 1983 года рождения. У пострадавшей травма головы.

В 19 часов 30 минут на ул. Суходольской, напротив дома № 16, водитель автомобиля KIA сбил девочку 2007 года рождения. По предварительным данным, в результате происшествия пострадавшая получила ушиб голени.

На ул. Алебашевской автомобиль KIA въехал в стоящий грузовик Scania с полуприцепом. В аварии пострадали водитель легкового автомобиля и его пассажир, мужчины получили различные травмы.

Николай Ступников

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# ДТП , пешеходы

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