В региональном центре "Новое поколение" готовят кадры для Западно-Сибирского НОЦ

| Фото: региональный центр "Новое поколение" | Фото: региональный центр "Новое поколение"

Программа "Геоакадемия", запущенная региональным центром "Новое поколение" осенью 2019 года - большая мультидисциплинарная программа, которая ориентирована для подготовки будущих специалистов–исследователей Западно-Сибирского научно-образовательного центра.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил руководитель регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Тюменской области "Новое поколение" Александр Выходцев.

"Одной из задач регионального центра "Новое поколение" является развитие талантов на территории Тюменской области. Мы этим занимаемся через внедрение образовательных программам. Осенью 2019 мы запустили три программы: "Математика", "Физика", "Геоакадемия". И если первые две программы - узко направленные, то "Геоакадемия" рассчитана на одаренных детей-исследователей в науках, необходимых НОЦ", - рассказал он.

Участниками программы регионального центра "Новое поколение" школьники могут стать дистанционно и пройти очно-интенсивный этап. На дистанционных блоках, с момента запуска проекта центра, зарегистрировано более 2 тыс. учащихся с 5 по 11 классы. Это не только школьники Тюменской области, но и учащиеся из 15 регионов страны.

"Две образовательные платформы задействованы в работе. Все программы, занятия разрабатывают педагоги и преподаватели региона, которые имеют успехи в области работы с одаренными детьми, и эксперты ведущих предприятий – они разрабатывают практико-ориентированные кейсы", - добавляет Александр Выходцев.

Преимущество дистанционной платформы - это разработка индивидуальной образовательной траектории для каждого участника проекта. Учащиеся в свободное время заходят, знакомятся с заданием, выполняют кейс или тест в течение 1-1,5 часов в неделю, платформа фиксирует результат, который оценивают эксперты. Тьюторы следят за посещаемостью школьников.

"По итогам дистанционных блоков, а они будут длиться в течение всего учебного года, наши эксперты определят тех школьников, которых пригласят на очный интенсив в Тюмень. Для этого будут учитываться успехи и достижения каждого ученика - участника программ", - отметил руководитель регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Тюменской области "Новое поколение" Александр Выходцев.

Анжела Лебедева