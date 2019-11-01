Тюменские райтеры, предприниматели и воркаутеры поборются за премию "Кардо"

| Фото: Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла во ВКонтакте | Фото: Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла во ВКонтакте

Стартовала регистрация на третий сезон конкурс-премии "Кардо". Побороться за все, кто внесли вклад в будущее уличного искусства и спорта, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Принять участие в конкурс-премии могут все, кто активно занимаются развитием уличных культур, продвигает себя как атлета или деятеля искусств или же представляет общественные организации, команды и творческие проекты.

Всероссийская конкурс-премия современного уличного искусства и спорта "Кардо" будет представлена в десяти номинациях: "Общественник года", "Хип-хоп танцор года", "Воркаутер года", "Медиамейкер года", "Предприниматель года", "Трейсер года", "Трикер года", "Фрираннер года", "Райтер года", "Брейкер года".

Каждую номинацию представят в виде отдельной площадки на финале конкурс-премии, где пройдут фестиваль, пресс-конференции, мастер-классы, соревнования и баттлы.

Проект проходит в три этапа. Первый - онлайн-регистрация. Участники должны рассказать о себе, своей команде и проделанной работе. Заявки принимаются на сайте премии и в системе АИС "Молодежь России". Регистрация продлится до 29 февраля 2020 года.

Второй этап — онлайн-отбор. Судьи из 15 стран мира будут отбирать заявки и определять лучших.

Третий этап — финал конкурс-премии, который будет проходить в течение четырех дней в Железноводске Ставропольского края. Официальное открытие премии "Кардо" — 9 апреля. Образовательный форум пройдет 10 апреля. 11 апреля развернется фестиваль, на котором посоревнуются сильнейшие атлеты. На 12 апреля намечены церемония награждения победителей премии "Кардо", подведение итогов, официальное закрытие финалов.

По итогам сбора заявок проведут поэтапный отбор, назовут трех номинантов. Только один в каждой номинации получит приз. Мастерство и вклад участников оценит экспертное жюри.

Победители получат денежные премии, уникальные статуэтки, призы от партнеров и новые возможности в продвижении своего дела.

С положением о проведении конкурса можно ознакомиться здесь.