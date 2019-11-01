  • 27 ноября 201927.11.2019среда
  • USD64,0239
    EUR70,5159
  • В Тюмени -6..-8 С 5 м/с ветер юго-западный

Сто двадцать вредных сайтов заблокировали по искам прокуратуры

Общество, 18:43 27 ноября 2019

Генпрокуратуры РФ | Фото: Генпрокуратуры РФ

Более 120 исков о блокировке опасного контента в сети интернет направила в суд прокуратура Сорокинского района в 2018-2019 годах. Все иски удовлетворены судом, сообщает областная прокуратура.

Как рассказал в ходе круглого стола "Безопасный Интернет - детям" прокурор района Дмитрий Софьин, помощь в отслеживании противоправной информации оказывает и киберпатруль, организованный на базе центра детского творчества.

"За девять месяцев 2019 года выявлено более семидесяти интернет-ресурсов, которые продавали наркотики, алкоголь и пропагандировали криминальную идеологию. Ссылки на интернет-ресурсы направлены в Роскомнадзор для блокировки", - рассказала киберволонтер Марина Маркова.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# блокировка , Интернет , киберпатруль , прокуратура

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:05 27.11.2019Тюменцев зовут на Dandy-вечер
18:54 27.11.2019Тюменцев пригласили на фестиваль "Открой свою Сибирь" чаем и сибирскими ватрушками
18:43 27.11.2019Сто двадцать вредных сайтов заблокировали по искам прокуратуры
18:32 27.11.2019О применении медиации в семьях говорили на конференции в Тюмени