Сто двадцать вредных сайтов заблокировали по искам прокуратуры

| Фото: Генпрокуратуры РФ | Фото: Генпрокуратуры РФ

Более 120 исков о блокировке опасного контента в сети интернет направила в суд прокуратура Сорокинского района в 2018-2019 годах. Все иски удовлетворены судом, сообщает областная прокуратура.

Как рассказал в ходе круглого стола "Безопасный Интернет - детям" прокурор района Дмитрий Софьин, помощь в отслеживании противоправной информации оказывает и киберпатруль, организованный на базе центра детского творчества.

"За девять месяцев 2019 года выявлено более семидесяти интернет-ресурсов, которые продавали наркотики, алкоголь и пропагандировали криминальную идеологию. Ссылки на интернет-ресурсы направлены в Роскомнадзор для блокировки", - рассказала киберволонтер Марина Маркова.