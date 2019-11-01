Запсибкомбанк предлагает активным корпоративным клиентам новую акцию

| Фото: Запсибкомбанк | Фото: Запсибкомбанк

Два месяца бесплатного обслуживания счета предлагает корпоративным клиентам Запсибкомбанк в рамках акции "Активным быть выгодно", которая стартовала 25 ноября.

Чтобы стать участником, необходимо до 31 декабря открыть расчетный счет в Запсибкомбанке. Бесплатными будут месяц открытия счета и следующий за ним. В дальнейшем счет будет обслуживаться по выгодным тарифам.

Как сообщила директор дирекции корпоративного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Оксана Седых, основу успешного партнерства по многолетнему опыту работы с клиентами составляют индивидуальный подход к каждому из них и готовность к диалогу.

"Мы предлагаем новым клиентам по достоинству оценить обслуживание в Запсибкомбанке и воспользоваться несомненными плюсами в рамках новой акции", – сказала она.

Добавим, что надежность Запсибкомбанка подтверждена различными рейтингами: "Умеренно высокий уровень кредитоспособности", стабильный прогноз - рейтинговое агентство "Эксперт РА"; кредитный рейтинг на уровне АА-(RU), прогноз "Стабильный" - рейтинговое агентство "АКРА"; 28 позиция рейтинга надежности из 100 банков на 2019 год - журнал "Forbes".

Все подробности акции можно узнать на сайте банка, по телефону 8-800-100-5005 или в офисах Запсибкомбанка.