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Тюменские студенты воссоздадут атмосферу военного госпиталя

Общество, 18:10 29 ноября 2019

мультицентра "Моя территория" | Фото: мультицентра "Моя территория"

Атмосферу военного госпиталя времен Великой Отечественной войны воссоздадут тюменские студенты-медики в стенах стоматологической клиники ТюмГМА 30 ноября. Тюменцам покажут, какими были больницы тех времен, сообщает мультицентр "Моя территория".

В формате квеста посетители узнают историю Тюмени и городских госпиталей в годы войны, в том числе здания по ул. Республики, 44, где пройдет проект. Затем увидят палату больных и поприсутствуют на инсталляции работы хирургов в операционной того времени.

Студенты встретят гостей в одежде медицинских сестер и солдат и проведут мастер-классы по десмургии — науке о наложении повязок и шин. В реконструкции примут участие восемь студенческих групп, которые будут прибывать каждые 30 минут по расписанию. Продолжительность экскурсии — один час.

Начало в 15 часов.

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# Великая Отечественная война , госпиталь , студенты

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