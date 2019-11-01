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Новая вакцина от гриппа поступила в тобольскую больницу

Общество, 13:15 29 ноября 2019

Минздрав РФ | Фото: Минздрав РФ

Новая вакцина против гриппа для взрослых "Ультрикс Квадри" поступила в областную больницу №3 Тобольска. Прививку сделали более 39 тыс. тоболяков и жителей района, сообщает пресс-служба медучреждения.

"Ультрикс Квадри" относится к новейшему поколению сплит-вакцин. Она содержит два штамма вируса гриппа типа А и два типа В. Препарат может усиливать выработку эндогенных интерферонов и содействовать защите организма от различных респираторно-вирусных заболеваний.

"С каждым годом мы наблюдаем все большее количество людей, которые ставят прививку против гриппа. Пациенты отмечают, что после вакцинирования они болеют гораздо реже, легко переносят простудные заболевания и не страдают осложнениями", - рассказала завотделением профилактики ОБ №3 Марина Буторина.

Как отмечают медики, для создания противогриппозного иммунитета организму требуется не меньше 14 дней. Вакцинация продлится до первого зарегистрированного случая гриппа.

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# прививки , Тобольск

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