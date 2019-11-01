Тюменку задержали за сбыт наркотиков

| Фото: УМВД Тюмени | Фото: УМВД Тюмени

Подозреваемую в попытке сбыта наркотиков задержали тюменские полицейские. В тайнике в лесном массиве у с. Успенка Тюменского района изъято 100 грамм мефедрона, сообщает УМВД по Тюмени.

При личном досмотре у тюменки изъяты расфасованные на дозы свертки. В лесу также был обнаружен тайник, откуда подозреваемая должна была забрать наркотическое вещество для дальнейшего распространения.

Возбуждено уголовное дело по статье "Попытка незаконного сбыта наркотических средств". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Расследование продолжается.