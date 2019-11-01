Евгений Заболотный: в бюджете Тюмени на 2020 год учтены наказы горожан и тезисы из послания губернатора

| Фото: Тюменская городская дума | Фото: Тюменская городская дума

28 ноября депутаты Тюменской городской думы большинством голосов приняли бюджет Тюмени на 2020-й и плановые 2021-2022 годы. В главном финансовом документе учтены наказы жителей города депутатам Тюменской гордумы, а также идеи губернатора Тюменской области Александра Моора, озвученные в ежегодном послании парламентариям. Об этом журналистам сообщил председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный.

Спикер отметил, что работа с наказами жителей города – это серьезная часть деятельности депутатского корпуса. Каждый народный избранник занимается изучением общественного мнения, работа во дворах, микрорайонах, ситуации, которая сложилась в городе в целом. "Мы утвердили более 480 наказов и очень пристально следим за тем, как они учитываются в муниципальных программах, - подчеркнул Евгений Заболотный. - Более 36 процентов наказов тюменцев уже включены в муниципальные программы. Более 120 пожеланий жителей города были включены в бюджет 2019 года, часть из них переходят в бюджет 2020 года, потому что для их решения необходима серьезная проработка вопроса и подготовка проектно-сметной документации. В этом году мы вновь видим, что администрация включила предложения, которые были сформулированы депутатами либо из общения с избирателями, либо исходя из собственного анализа городской жизни", - сообщил спикер и добавил, что депутаты очень грамотно подходят к мероприятиям, которые закладываются в ту или иную муниципальную программу.

Евгений Заболотный также заметил, что в бюджете следующего года будут учтены и аспекты, о которых говорил губернатор в своем послании парламентариям и жителям области. В качестве основных тем выступления главы региона председатель городской думы выделил новые направления по развитию дорожной сети, образования, медицины, поддержке семей, демографии и другим важным аспектам жизни.

Татьяна Тихонова