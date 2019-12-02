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Тюмень готовится к рекорду по числу снеговиков

Общество, 12:32 02 декабря 2019

министерство культуры РФ | Фото: министерство культуры РФ

Регистрация на рекорд по количеству снеговиков на тюменской набережной открыта. В областной столице планируют слепить 2 тыс. 20 фигур из снега, сообщает центр культуры и творчества "Тюмень".

Чтобы стать участником акции "Снеговик 2020" необходимо зарегистрироваться по ссылке, ознакомиться с положением и выбрать день для лепки. Подать заявку на участие можно до 12 декабря.

По положению фигура должна состоять из трех снежных комьев. Размер снеговика не должен превышать 50 см. Один участник может вылепить несколько фигур из снега.

Рекорд будет проведен 14 декабря с 11 до 13 часов. Фигуры снеговиков должны привезти на набережную Туры — в районе Масловского взвоза — до 13 часов. Фиксация рекорда пройдет в 13 часов. На мероприятии каждому участнику вручат диплом.

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# отдых , рекорд , снеговики , творчество

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