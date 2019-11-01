Китай запустил информационную платформу для государственно-частного партнерства

Фото: minpromtorg.gov.ru Фото: minpromtorg.gov.ru

Китай запустил общенациональную информационную платформу мониторинга и обслуживания проектов государственно-частного партнерства, сообщает ИА Синьхуа.

По информации государственного комитета по делам развития и реформ Китая, платформа позволит департаментам экономического планирования по всей стране находить информацию о проектах, публиковать отчеты о надзоре и получать предупреждения о подозрительных проектах.

По состоянию на начало ноября 2019 года на платформе было зарегистрировано примерно 7 тыс. проектов с общим объемом инвестиций около 1,28 трлн долларов США.

Провинции Гуйчжоу, Аньхой, Гуандун, Шаньдун и Чжэцзян вошли в первую пятерку по количеству проектов ГЧП, что составило 35% всех проектов в стране. Доля привлеченных ими инвестиций в стране достигла 31%.

Наибольшее число проектов ГЧП сосредоточено в секторе городской инфраструктуры. Платформа рассчитана на предоставление качественных услуг различным сторонам с использованием больших данных, что принесет пользу правительству, социальному капиталу, финансовым учреждениям и посредническим организациям.