Анита Цой открыла фестиваль K-pop в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Почетный посол туризма и культуры Республики Корея в России, заслуженная артистка страны Анита Цой торжественно открыла танцевальный фестиваль Hanadae в тюменском КТЗ "Золотые ворота Сибири" 30 ноября.

Во время пресс-конференции накануне открытия фестиваля Анита Цой поделилась убеждением, что корейцы - поющая нация, любой кореец мечтает, чтобы музыка его народа обязательно была услышана.

"Вот чего не ожидала, что у вас в Тюмени будет такая заварушка. Для меня Тюмень всегда была промышленным, богатым городом, но откуда здесь, в Сибири взяться корейцам? Я приезжала в 1990-х годах в Сеул, меня удивляло, что корейцы на ломанном русском поют наши известные песни и романсы. Я счастлива, что как раньше корейцы пели русские песни, а сегодня наши русские девочки и мальчики поют корейские. Меня до сих пор ошеломляет, что на таких фестивалях наши ребята выходят на сцену, поют на корейском языке, танцуют корейские танцы и зажигают под K-pop", - восхитилась Анита Цой.

Анита Цой возглавила жюри фестиваля-конкурса. Около 150 участников представили кавер-версии танцев в пяти дисциплинах: Cover G-dance, Cover B-dance, Cover Solo dance, Cover Song и Cover Music Video. За титулы фестиваля соперничают 40 команд из Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Омска, Тюмени, Санкт-Петербурга и других городов.

Танцевальное событие собрало в "Золотых воротах Сибири" более 500 зрителей. Для гостей работала ярмарка, где можно было приобрести атрибутику популярной субкультуры. Напомним, фестиваль Hanadae проводится в Тюмени при поддержке почетного консула Республики Корея в Тюмени Игоря Самкаева.

Ирина Ромашкина