Тюменка Юлия Каплина выступит на Олимпийских играх-2020

| Фото: Федерация скалолазания России | Фото: Федерация скалолазания России

Тюменская спортсменка Юлия Каплина завоевала путевку на Олимпийские игры-2020 на Олимпийском квалификационном турнире по скалолазанию в окрестностях Тулузы, сообщает пресс-служба Федерации скалолазания России.

В Тулузе разыгрывали шесть олимпийских лицензий. Представительница сборной России Юлия Каплина заняла седьмое место по итогам отборочного раунда, благодаря чему попала в финал и заполучила заветную путевку на Олимпиаду.

"Спасибо большое всем за пожелания и поздравления! Их так много, что я просто физически не смогу на все ответить. Спасибо, что болели за меня. Я очень старалась. До конца не верила, что это возможно. Но вы увидите меня на Олимпиаде в 2020 году!" - радуется тюменка.

После объявления результатов женской квалификации президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков поздравил спортсменку с достижением.

"Мы рады, что Юле удалось показать высокий результат и отобраться на Олимпийские игры-2020 года. Поздравляем ее с этим достижением! А также ее тренера Сергея Сергеева! Конечно, впереди еще есть формальности, но нас уже поздравил президент Международной федерации спортивного скалолазания Марко Сколарис. Нам предстоит следующая процедура. После завершения соревнований в Тулузе IFSC направит официальное приглашение в адрес Олимпийского комитета России. ОКР должен подтвердить участие Каплиной. После этого она официально станет участницей Олимпийских игр 2020 года", - пояснил Дмитрий Бычков.

25-летняя Юлия Каплина - рекордсмен мира в скорости, обладатель Кубка мира, призер и победитель мировых и российских соревнований. Занимается скалолазанием с 12 лет на скалодроме тюменского Легкоатлетического манежа.