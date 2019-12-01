Список сильнодействующих веществ расширился в России

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Список запрещенных сильнодействующих препаратов расширился в России с 1 декабря, сообщает РИА Новости.

Соответствующее постановление еще 7 июня подписал премьер министр России Дмитрий Медведев. Список пополнился тремя сильнодействующими препаратами - это прегабалин (противосудорожный препарат), тапентадол (опиоидное обезболивающее) и тропикамид (капли для расширения зрачка). Все они входят в перечень ​жизненно необходимых лекарств, но часто используются как наркотики.

По данным правоохранителей, они начали приобретать популярность с 2013 года, торговля этими препаратами выросла более чем в 20 раз. Сначала их продавали по бессрочным рецептам, но с 2015 года стали выдавать только по одноразовым рецептам, которые аптека хранит затем три года.

Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ". Уголовная статья 234 "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта" предусматривает ответственность за незаконные изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку или пересылку для продажи, а также за незаконную продажу сильнодействующих или ядовитых веществ, не являющихся наркотиками или психотропами. Статья 234 предусматривает наказание в виде срока до восьми лет лишения свободы и штрафа до 200 тысяч рублей.