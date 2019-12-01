Центр "Милосердие" просит тюменцев собрать мешок Деду Морозу

| Фото: центр помощи "Милосердие" | Фото: центр помощи "Милосердие"

Тюменский центр помощи "Милосердие" обращаются за помощью к тюменцам: добровольцев просят помочь в подготовке новогодних подарков до 24 декабря.

"Друзья, скоро Новый год! И подопечные Центра помощи "Милосердие" ждут, как и все, подарки. Каждый год благодаря вашим усилиям мы дарим и сладкие новогодние подарки, и индивидуальные комплекты для личного пользования, пожертвованные вами. В этом году, силами подопечных и сотрудников Центра, подготовлен спектакль с участием Деда Мороза и Снегурочки. И хочется верить, что и вы примете активное участие в сборе новогодних подарков", - опубликовали в своей группе ВКонтакте организаторы благотворительной акции.

"Милосердие" принимает в дар сладкие подарки в индивидуальной упаковке и комплекты для личной гигиены для мужчин и женщин. Сбор открыт до 24 декабря, нужно поздравить 150 человек. Обращаться по адресу ул. Коммунистическая, 70, с 9 до 21 часа. Подробности по телефону 62-65-65.