Ишимцам расскажут, как выбрать качественные новогодние подарки для детей

| Фото: консультационного пункта по защите прав потребителей филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" в г. Ишиме | Фото: консультационного пункта по защите прав потребителей филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" в г. Ишиме

Вопросы по безопасности детских товаров и новогодних подарков смогут задать жители области на горячую линию со 2 по 21 декабря, сообщает консультационный пункт по защите прав потребителей филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Ишиме.

Жителям Ишима и Приишимья расскажут о том, как выбрать качественные и безопасные детские товары: одежду, обувь, игрушки, новогодние подарки и аксессуары, питание, разъяснят действующие нормативные гигиенические требования к ним.

Регулярное проведение тематических горячих линий имеет отклик среди горожан. С начала года в консультационный пункт обратились 1 тыс. 327 потребителей, подготовлено 122 проекта документов – претензий и исковых заявлений.

"В период проведения одной из горячих линий я обратилась в консультационный пункт по защите прав потребителей в связи с некачественным вывозом твердых коммунальных отходов. Мне помогли составить претензию. Исполнитель услуги удовлетворил требования и произвел перерасчет платы за обращение с ТКО", – рассказала жительница Ишима Ирина Аврамуцай.

Консультации можно получить в Ишиме по ул. Ленина, 28, посредством электронной почты: icons@fguz-tyumen.ru, а также по телефону 8 (34551) 23284.