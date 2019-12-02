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Мошенник выманил у жительницы Тобольска 130 тысяч рублей

Происшествия, 15:48 02 декабря 2019

МВД РФ ВКонтакте | Фото: МВД РФ ВКонтакте

Тоболячка поверила мошенникам и лишилась более 130 тыс. рублей. Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка, сообщает межмуниципальный отдел полиции "Тобольский".

Мужчина заверил тоболячку, что с ее банковского счета пытаются несанкционированно провести средства. Злоумышленник настоял также на проверке и других счетов.

Накануне женщина получила кредитную карту и, испугавшись за сохранность денег, сообщила мошеннику номер карты и защитный трехзначный код. Однако банк заблокировал операции как сомнительные. Тогда злоумышленник попросил потерпевшую позвонить на горячую линию банка и разблокировать проведение операции.

Доверившись мошеннику, женщина настояла, чтобы ей разблокировали операции. Через несколько дней тоболячке пришло уведомление об оплате процентов за пользование кредитными деньгами, тогда то женщина и обнаружила, что у нее списана 131 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета".

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# мошенничество , Тобольск , уголовное дело

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