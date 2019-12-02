Тюменский проект "Выход в люди!" взял приз международного конкурса

| Фото: департамента по спорту и молодежной политики администрации Тюмени | Фото: департамента по спорту и молодежной политики администрации Тюмени

Третье место Международного конкурса корпоративных средств массовой информации "Медиалидер-2019" занял проект "Выход в люди!" департамента по спорту и молодежной политики администрации Тюмени, сообщает учреждение.

Проект отмечен в номинации "Лучшая группа/страница в соцсети государственной/муниципальной структуры". Победителем стал департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, второе место заняла префектура Северо-Западного округа города Москвы.

"Мы нацелены на двустороннюю связь с населением. "Выход в люди" - это работа с аудиторией, обратная связь, которую мы требуем и запрашиваем, чтобы получить реакцию от населения. Я болезненно отношусь к критике, но, тем не менее, без нее невозможно чего-либо достичь, поэтому нам важно любое мнение извне", - пояснила руководитель пресс-службы департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Елена Калиева.

Идея проекта "Выход в люди" в том, чтобы с помощью социальных сетей показать, что орган власти может быть доступным, позитивным, креативным, понимающим, разделяющим общественное мнение и в то же время всегда готовым прийти на помощь.

Конкурс "Медиалидер-2019" проводится третий год. В нем участвуют авторы и авторские коллективы коммерческих, общественных структур из России и СНГ. Они представляют на суд жюри корпоративные газеты, журналы, digital-издания, сайты, интернет-порталы, теле- и радиопрограммы, блоги, страницы, группы в социальных сетях, специальные издательские проекты. В 2018 году возможность заявить о себе на международной арене "Медиалидера" появилась у муниципальных и государственных организаций.