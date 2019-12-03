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Участников конкурса "Сибирские родники" наградили за вклад в сохранение культуры региона

Общество, 14:09 03 декабря 2019

ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Благодарственные письма Тюменского регионального отделения "Единой России" получили участники IX Международного конкурса солистов и ансамблей народной культуры "Сибирские родники", который прошел в Тюменском государственном институте культуры, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

Артистов и гостей гала-концерта конкурса приветствовала руководитель Тюменского регионального исполкома партии "Единая Россия", депутат Тюменской областной думы Ольга Швецова.

"Замечательно, что у нас есть такой конкурс, есть такие творческие люди, которые берегут и сохраняют наше богатое культурное и историческое наследие", – отметила Ольга Швецова.

С приветственным словом к гостям гала-концерта обратился и зампредседателя облдумы Виктор Рейн. Он отметил, что лучшей иллюстрацией значимости "Сибирских родников" стал переполненный зрительный зал.

За вклад в сохранение культуры Тюменской области Ольга Швецова вручила благодарственные письма Тюменского регионального отделения "Единой России" солисткам фольклорного ансамбля "Росстань" Елене Даниловской и Татьяне Торкиной, руководителю ансамбля Лилии Деминой, замдекана по воспитательной работе факультета музыки, театра и хореографии ТКИГ Алле Демченко-Анохиной и специалисту по учебно- методической работе факультета Натальей Шипиной, директору колледжа ТГИК Наталье Семешко.

Участники международного конкурса представили творческие номера в номинациях "Хореография", "Сольный вокал", "Академический вокал", "Фольклорное пение", "Народное пение", "Декоративно-прикладное творчество" и "Исполнительство на музыкальных инструментах". В конкурсе приняли участие 1,5 тыс. артистов из регионов России и стран ближнего зарубежья.

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