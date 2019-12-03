В Тюменской области продолжается деловая игра "Миллион"

| Фото: tyumen-technopark.ru | Фото: tyumen-technopark.ru

950 тыс. игровых рублей выиграла компания по производству коробочек для подарков "Хоттаб Box", сообщают организаторы бизнес-игры "Миллион".

Игра проводится в рамках национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы.

27 ноября бизнес-игру провели в Исетском муниципальном районе. Ребята за несколько часов разработали и защитили свои бизнес-проекты.

Компания "Wool sheep" на производстве теплых вещей из натуральной овечьей шерсти смогла заработать 675 тыс. игровых рублей. Команда придорожного кафе "Максимум" из реализовала эффективную маркетинговую стратегию и заработала за игру 600 тыс. игровых рублей.

В Исетском муниципальном районе лидирующую схватку в борьбе за миллион одержала компания "Pocket Bakery" с результатом в 705 тыс. игровых рублей.