В Тюменской области продолжается деловая игра "Миллион"
950 тыс. игровых рублей выиграла компания по производству коробочек для подарков "Хоттаб Box", сообщают организаторы бизнес-игры "Миллион".
Игра проводится в рамках национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы.
27 ноября бизнес-игру провели в Исетском муниципальном районе. Ребята за несколько часов разработали и защитили свои бизнес-проекты.
Компания "Wool sheep" на производстве теплых вещей из натуральной овечьей шерсти смогла заработать 675 тыс. игровых рублей. Команда придорожного кафе "Максимум" из реализовала эффективную маркетинговую стратегию и заработала за игру 600 тыс. игровых рублей.
В Исетском муниципальном районе лидирующую схватку в борьбе за миллион одержала компания "Pocket Bakery" с результатом в 705 тыс. игровых рублей.