Более пятисот километров дорог отремонтировали в Тюменской области в 2019 году

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Доля дорог городской агломерации, куда вошли дороги Тюмени, Тюменского района и региональные дороги на их территории, достигла показателя в 80,9% дорог, находящихся в нормативном состоянии. О достижении регионом установленных показателей на 2019 год по нормативности дорожной сети в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Доля автомобильных дорог регионального значения Тюменской области, соответствующих нормативным требованиям, составила 61,92%.

Показатели нормативности дорог в Тюменской области существенно выше, чем требуется по целевым показателям национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в среднем по России. На 2019 год эти показатели проекта установлены на уровне 44,1% для региональных дорог и 46% для дорожной сети агломераций.

Реализация национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" будет продолжена в Тюменской области в 2020 году. Формируются планы на дорожный ремонт в новом году. После окончательного формирования перечня объектов, будут проведены торги и заключены контракты, сообщили в региональном офисе нацпроекта.

В 2019 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" отремонтировано более 500 км дорог. В 2019 году в планы дорожного ремонта были включены все участки на региональных дорогах тюменского региона и дорогах агломерации.