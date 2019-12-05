Новогоднее гашение почтовой продукции проведет Почта России

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Гашение почтовой продукции художественными оттисками "С Новым годом и Рождеством" и "Посткроссинг" проведет центральное отделение почтовой связи Тюмени. Коллекционеры и посткроссеры смогут украсить почтовые отправления художественным штемпелем с 9 декабря до конца месяца, сообщает "Почта России"

В почтовом отделении есть открытки новогодней тематики, почтовые конверты с символикой 2020 года, скоро в продажу поступит новогодняя марка. Она выполнена по эскизу победителя Всероссийского конкурса рисунка. На ней изображен снеговик в шапке-ушанке с гармонью. Номинал марки - 23 рубля. Размер марки - 37×37 мм; размер листа - 152,4×152,4 мм.

"Новогодняя открытка, уникальная марка, тематический штемпель и ваши искренние пожелания – этого достаточно для приятного сюрприза близкому человеку", - отметили в УФПС Тюменской области.

Сюжеты новогодних марок ежегодно меняются. В 2018 году символом стала Снегурочка на фоне зимнего леса, в 2017 - официальный талисман чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России - волк Забивака.

До 27 декабря в тюменском Главпочтамте работает "Почта Деда Мороза". Из почтового ящика, на котором имеется адрес Деда Мороза, письма и открытки, содержащие марки соответствующего номинала, сразу отправляются в резиденцию доброго волшебника. Для открытки требуются марки номиналом 18 рублей, а для письма весом до 20 граммов номинал составляет 23 рубля.