Сигнал "Внимание всем!": четкое следование инструкции спасет жизнь

Тюменцам напомнили о действиях при сигнале "Внимание всем!". Он звучит при угрозе возникновения или в случае возникновения экстремальной ситуации: аварии, катастрофе, стихийном бедствии, воздушной опасности, угрозе химического, радиоактивного заражения.

Для привлечения внимания населения подается сигнал оповещения "Внимание всем!" – непрерывное звучание сирен в течение 3 минут, с многократным повторением, с использованием всех имеющихся средств связи, звукоусилительных станций и сигнальных средств. Дублируется прерывистыми гудками на предприятиях и транспорте.

Услышав сигнал необходимо проверить SMS-сообщения, включить радио или телевизор, прослушать официальную информацию о чрезвычайной ситуации и мерах по обеспечению собственной безопасности.

Внимательно прослушайте экстренное сообщение и информацию о сложившейся обстановке и порядке действий населения.

При высокой вероятности возникновения ЧС на потенциально опасных объектах или угрозе стихийных бедствий с катастрофическими последствиями объявляется заблаговременная эвакуация. Экстренная объявляется при возникновении ЧС или стихийных бедствий с катастрофическими последствиями.

Специалисты напоминают, что важно заранее подготовить документы, необходимые вещи и лекарства, и знать где они лежат. Вещи желательно уложить в отдельную сумку. При получении сигнала о начале эвакуации нужно оповестить соседей, родных и знакомых. Необходимо взять с собой запас продуктов на 2-3 суток, питьевую воду, предметы первой необходимости, документы, деньги, ценности, одежду и обувь по сезону, медицинскую аптечку, спички, фонарик. К каждому чемодану, рюкзаку или сумке прикрепить бирку с указанием ФИО, адреса постоянного места жительства и пункта назначения; детям дошкольного возраста вложить в карманы или пришить к одежде записки с указанием фамилий, имен, отчеств и места жительства или работы родителей.

Прежде чем покинуть квартиру нужно отключить электричество, газ, воду, закрыть все окна, форточки и двери на замки. К назначенному времени необходимо прийти на сборный эвакопункт, указанный в сообщении, для регистрации и убытия в безопасный район. При эвакуации важно действовать собранно, организованно, без паники.

Категорически запрещается оставаться в помещении, из которого проводится эвакуация, возвращаться в покинутое помещение без разрешения соответствующих органов.