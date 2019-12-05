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Инфокиоск тюменских экскурсоводов серебряного возраста работает по новому адресу

Общество, 17:34 05 декабря 2019

www.stp-to.ru | Фото: www.stp-to.ru

Тюменцев и гостей города на свою передвижную консультационную площадку приглашают по новому адресу волонтеры проекта "ГидыTMN55+", сообщает департамент социального развития Тюменской области.

В первую неделю декабря мобильный инфокиоск переехал к Выставочному залу (ул. Севастопольская, 12). В мобильном туристическом центре "ГидовTMN55+" жители города смогут получить исчерпывающую информацию о городских достопримечательностях, важных памятниках архитектуры и искусства.

Экскурсоводы-любители со стажем представляют свои лучшие авторские маршруты, рассказывают о действующих маршрутах и экскурсиях, проводимых в рамках проекта. Еженедельно опытные любители краеведения с помощью современных технологий предоставляют возможность совершать путешествия по городу в VR-очках всем желающим абсолютно бесплатно.

Социальный проект "ГидыTMN55+" Тюменского регионального благотворительного фонда "Старшее поколение" является победителем конкурса Фонда президентских грантов. Получить более подробную информацию о деятельности проекта можно на сайте фонда.

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# гиды 55+ , серебряные волонтеры , туризм

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