Инфокиоск тюменских экскурсоводов серебряного возраста работает по новому адресу

| Фото: www.stp-to.ru | Фото: www.stp-to.ru

Тюменцев и гостей города на свою передвижную консультационную площадку приглашают по новому адресу волонтеры проекта "ГидыTMN55+", сообщает департамент социального развития Тюменской области.

В первую неделю декабря мобильный инфокиоск переехал к Выставочному залу (ул. Севастопольская, 12). В мобильном туристическом центре "ГидовTMN55+" жители города смогут получить исчерпывающую информацию о городских достопримечательностях, важных памятниках архитектуры и искусства.

Экскурсоводы-любители со стажем представляют свои лучшие авторские маршруты, рассказывают о действующих маршрутах и экскурсиях, проводимых в рамках проекта. Еженедельно опытные любители краеведения с помощью современных технологий предоставляют возможность совершать путешествия по городу в VR-очках всем желающим абсолютно бесплатно.

Социальный проект "ГидыTMN55+" Тюменского регионального благотворительного фонда "Старшее поколение" является победителем конкурса Фонда президентских грантов. Получить более подробную информацию о деятельности проекта можно на сайте фонда.