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На югорской трассе в "Газели" сгорел водитель

Происшествия, 10:38 06 декабря 2019

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Один человек погиб и четверо пострадали в результате дорожной аварии, произошедшей на 621 км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск 5 декабря.

Днем здесь столкнулись три грузовика, Hyundai Solaris, "Газель" и вахтовка. В результате ДТП загорелась "Газель", водитель которой погиб на месте. Еще четверо человек получили травмы, сообщает пресс-служба УМВД России по Югре.

Проезд транспорта был перекрыт в оба направления, организован объезд через Горноправдинск. С 23 часов движение восстановили в полном объеме.

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# ДТП , трасса Тюмень - Ханты-Мансийск , УМВД России по ХМАО

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