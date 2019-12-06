На югорской трассе в "Газели" сгорел водитель

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Один человек погиб и четверо пострадали в результате дорожной аварии, произошедшей на 621 км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск 5 декабря.

Днем здесь столкнулись три грузовика, Hyundai Solaris, "Газель" и вахтовка. В результате ДТП загорелась "Газель", водитель которой погиб на месте. Еще четверо человек получили травмы, сообщает пресс-служба УМВД России по Югре.

Проезд транспорта был перекрыт в оба направления, организован объезд через Горноправдинск. С 23 часов движение восстановили в полном объеме.