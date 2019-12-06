  • 6 декабря 20196.12.2019пятница
  • USD63,8135
    EUR70,7245
  • В Тюмени 0..2 С 8 м/с ветер юго-западный

Роспотребнадзор оценил уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Тюменской области

Общество, 13:34 06 декабря 2019

www.tobmed.ru

Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области с 25 ноября по 1 декабря ниже эпидемических порогов, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Против гриппа привились более 647 тыс. человек, из них 156 тыс. детей.

Специалисты ведомства напоминают, что вакцинация - наиболее эффективное средство против гриппа, именно вакцина обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическом сезоне.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# грипп , ОРВИ , Роспотребнадзор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:18 06.12.2019Юные скрипачи дадут концерт в тюменском музейном комплексе
14:07 06.12.2019Названы профессии, которые будут наиболее востребованы в Тюменской области в будущем
13:56 06.12.2019Елочные игрушки разных лет выставят в "Доме Машарова"
13:45 06.12.2019Звонки с таксофонов "Ростелекома" на российские мобильные номера бесплатны