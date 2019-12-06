Роспотребнадзор оценил уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Тюменской области
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Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области с 25 ноября по 1 декабря ниже эпидемических порогов, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Против гриппа привились более 647 тыс. человек, из них 156 тыс. детей.
Специалисты ведомства напоминают, что вакцинация - наиболее эффективное средство против гриппа, именно вакцина обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическом сезоне.