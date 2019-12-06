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Тюменский юниор выиграл суперспринт на Кубке России

Спорт, 12:05 06 декабря 2019

csp72.ru | Фото: csp72.ru

Тюменский биатлонист Денис Таштемиров стал обладателем золота юниорского суперспринта на Кубке России, который проходит в Тюмени и Увате, сообщает СБР.

Напомним, состязания юношей и девушек проходят параллельно с основным этапом Кубка России.

Вторым из юных биатлонистов стал Кирилл Бажин из Свердловской области, третьим - Дарияр Гарипов из Удмуртии.

Лидер юниорок Анастасия Барковская из Санкт-Петербурга, вторая - Владислава Гаврилова из Югры, третья - москвичка Мария Козлова.

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# биатлон , юниоры

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