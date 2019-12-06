Тюменский юниор выиграл суперспринт на Кубке России
| Фото: csp72.ru
Тюменский биатлонист Денис Таштемиров стал обладателем золота юниорского суперспринта на Кубке России, который проходит в Тюмени и Увате, сообщает СБР.
Напомним, состязания юношей и девушек проходят параллельно с основным этапом Кубка России.
Вторым из юных биатлонистов стал Кирилл Бажин из Свердловской области, третьим - Дарияр Гарипов из Удмуртии.
Лидер юниорок Анастасия Барковская из Санкт-Петербурга, вторая - Владислава Гаврилова из Югры, третья - москвичка Мария Козлова.