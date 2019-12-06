Звонки с таксофонов "Ростелекома" на российские мобильные номера бесплатны

Фото: Ростелеком Фото: Ростелеком

Плату за телефонные звонки на все номера мобильных телефонов Российской Федерации с таксофонов универсальных услуг связи отменила компания "Ростелеком" с 15 ноября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Решение об отмене оплаты звонков с таксофонов на российские мобильные номера принято в целях повышения доступности универсальных услуг связи", - заявили в "Ростелекоме". Таксофоны универсальных услуг связи выполняют социальную функцию - во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах это до сих пор единственное средство связи.

Чтобы позвонить с таксофона, необходимо: для местного вызова - снять трубку таксофона и набрать номер телефона абонента. Для внутризонового вызова - набрать 8 - код зоны нумерации - номер телефона. Для междугороднего вызова - набрать 8 - код оператора - код зоны нумерации - номер телефона. Для того, чтобы позвонить на мобильные номер, следует набрать 8 - код оператора - номер телефона.

Услышав ответ абонента, необходимо нажать кнопку "ответ". Уточнить адрес расположения таксофона или сообщить о неисправности можно по тел. 8-800-1000-800

Отметим, что таксофоны становятся все более популярным у тюменцев средством связи. По данным "Ростелекома", за девять месяцев 2018 года продолжительность местных звонков выросла в 5,3 раза, за аналогичный период 2019 года трафик вырос еще в 1,7 раза. В настоящее время в Тюменской области работают более 1 тыс. 300 уличных телефонов.

Соб. инф.