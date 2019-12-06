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"Декабристские вечера" в Ялуторовске ждут участников и гостей

Общество, 16:04 06 декабря 2019

kultura-to.ru | Фото: kultura-to.ru

XXXI областной историко-культурный фестиваль "Декабристские вечера", посвященный 190-летию со дня пребывания декабристов в Ялуторовске, пройдет с 10 по 14 декабря.

По традиции начало фестивалю положит митинг на мемориале декабристам, отбывавшим ссылку в Ялуторовске, и торжественное открытие, которое состоится во Дворце культуры 11 декабря. Зрителям будет представлена концертная программа с участием симфонического оркестра и хоровой капеллы тюменской филармонии.

Напомним, в этот раз на фестивале решено возобновить и сделать традиционными Якушкинские чтения. По словам заведующей музея декабристов Ирины Петелиной, Якушкинские чтения – это обмен информацией о декабристах, изысканиях в этой сфере. Они начнутся в музее Торговые ряды 12 декабря в 10 часов.

В программе фестиваля - экскурсии, шахматный турнир имени декабриста Вильгельма Тизенгаузена, "Декабристский бал", студенческий и исторические балы для детей, салонный вечер "Достоевский и декабристы", краеведческий вернисаж, литературные гостиные, конкурсы рисунков и многое другое. Для участников и гостей фестиваля предусмотрена интересная экскурсионная программа "По декабристским местам Ялуторовска".

14 декабря традиционно пройдет митинг и возложение цветов на мемориально-духовном комплексе.

Завершится фестиваль концертом солистов, вокальных ансамблей и хоровых коллективов "Зимнее вдохновение" в детской школе искусств им. С.И. Мамонтова.

Приглашаем всех желающих принять участие в мероприятиях фестиваля. Справки по тел. 8 (34535) 3-93-46.

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# декабристские вечера , Ялуторовск

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