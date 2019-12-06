В Тюменской области появится новая семейная награда

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области будут поощрять семьи, отмечающие 55-, 65- и 75-летние юбилеи совместной жизни. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании президиума регионального правительства 6 декабря.

Это позволит не только повысить статус семьи и брака, но и послужит позитивным примером сохранения супругами семейных ценностей и традиций, уверен глава региона.

"Настоящая семья — это несколько поколений, когда старшие помогают растить внуков, а младшие учатся у них жизненной мудрости, где чтут семейные традиции и приумножают их. Семья играет особую роль в жизни каждого человека. Здесь мы получаем любовь, заботу и понимание, обретаем поддержку и опору", – отметил Александр Моор.

Вручение юбилейных медалей начнется в 2020 году. Напомним, что ранее в Тюменской области были учреждены памятные медали семейным парам – в связи с 50-летием, 60-летием и 70-летием супружеской жизни. С 2016 года такие награды получили 1 тыс. 280 супружеских пар.