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В Тюменской области появится новая семейная награда

Губернатор, 15:58 06 декабря 2019

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области будут поощрять семьи, отмечающие 55-, 65- и 75-летние юбилеи совместной жизни. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании президиума регионального правительства 6 декабря.

Это позволит не только повысить статус семьи и брака, но и послужит позитивным примером сохранения супругами семейных ценностей и традиций, уверен глава региона.

"Настоящая семья — это несколько поколений, когда старшие помогают растить внуков, а младшие учатся у них жизненной мудрости, где чтут семейные традиции и приумножают их. Семья играет особую роль в жизни каждого человека. Здесь мы получаем любовь, заботу и понимание, обретаем поддержку и опору", – отметил Александр Моор.

Вручение юбилейных медалей начнется в 2020 году. Напомним, что ранее в Тюменской области были учреждены памятные медали семейным парам – в связи с 50-летием, 60-летием и 70-летием супружеской жизни. С 2016 года такие награды получили 1 тыс. 280 супружеских пар.

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# Александр Моор , семейные пары , семейные ценности

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