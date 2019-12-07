Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов мира

| Фото: www.ria.ru | Фото: www.ria.ru

Ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов мира опубликовал журнал Forbes. Первое место в нем заняла американская певица Тейлор Свифт, сообщает РИА Новости.

В 2019 году певица сумела заработать 185 млн долларов. По данным издания, на это повлияла новая сделка с лейблом, а также рекламные контракты и финальная часть гастрольного тура.

Второе место досталось рэперу Канье Уэсту – 150 млн долларов, третье – британскому исполнителю Эду Ширану, который заработал 110 млн долларов.

Далее следуют The Eagles (100 млн долларов), Элтон Джон (84 млн долларов), Jay-Z и его супруга Бейонсе (по 81 млн долларов).