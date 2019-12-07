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В ДТП с участием автомобиля скорой помощи пострадал пассажир

Происшествия, 12:16 07 декабря 2019

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Травму голени получил 22-летний пассажир автомобиля скорой помощи в результате аварии в центре Тюмени 6 декабря, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

ДТП произошло около 21 часа 40 минут на пересечении улиц Герцена и Мориса Тореза. Столкнулись "Хендэ Солярис" и спецавтомобиль скорой медицинской помощи "Луидор".

По предварительным данным, очередность проезда перекрестка нарушила водитель автомобиля "Хендэ".

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# авария , происшествие

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