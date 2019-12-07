В ДТП с участием автомобиля скорой помощи пострадал пассажир
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Травму голени получил 22-летний пассажир автомобиля скорой помощи в результате аварии в центре Тюмени 6 декабря, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
ДТП произошло около 21 часа 40 минут на пересечении улиц Герцена и Мориса Тореза. Столкнулись "Хендэ Солярис" и спецавтомобиль скорой медицинской помощи "Луидор".
По предварительным данным, очередность проезда перекрестка нарушила водитель автомобиля "Хендэ".