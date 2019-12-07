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Шесть машин столкнулись на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск

Происшествия, 13:08 07 декабря 2019

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Травму получил водитель автомобиля "Фольксваген Поло" в аварии на 95-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Ярковском районе, которая произошла 6 декабря около 21 часа 40 минут, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительным данным, он не выдержал боковой интервал и допустил касательное столкновение со встречным автомобилем ВАЗ 2105. Водитель "Фольксвагена" потерял управление, произошло столкновение с автомобилем "Шкода", после чего в "Фольксваген" въехали автомобили "Мерседес" и тягач "ДАФ" с полуприцепом. После столкновения "ДАФ" съехал в кювет, а в "Фольксваген" въехал автомобиль "Тойота".

В результате происшествия 32-летний автомобиля "Фольксваген" получил травму грудной клетки. Другие участники ДТП не пострадали.

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